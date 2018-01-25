Новое море: водитель бетономешалки разлил жидкий бетон на окраине Екатеринбурга

13:09 | 27.01.2018

Инцидент случился вечером на улице Передельной, рядом с железнодорожным разъездом. Жидкий бетон затопил обочину и часть дороги.



– Мне позвонил брат и сказал, что впереди лужа из бетона, – рассказал екатеринбуржец Николай. – Когда я подъехал, то увидел, что бетономешалка застряла в растворе, который из неё вытек. Водитель бегал вокруг машины и не знал, что ему делать.



Позже водитель сообщил, что у бетономешалки была техническая неисправность. Его помощник вызвал трактор, чтобы поскорее убрать бетонную смесь.



Движение по Передельной было затруднено. Сейчас последствия аварии ликвидированы.



Фото: blog.infocar.com.ua