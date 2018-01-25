Пенсионерка, попавшая под колеса автомобиля на Шаумяна, скончалась

13:01 | 27.01.2018

Как сообщалось ранее, авария произошла вчера вечером. В данный момент стало известно, что пенсионерка скончалась в больнице. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



После столкновения с автомобилем 76-летняя женщина, переходившая дорогу в неустановленном месте, не смогла подняться. Оевидцы сообщали о тяжелом состоянии женщины.



Фото: ingoda.info