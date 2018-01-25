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Рубрика: Новости дня


12:35 | 27.01.2018

На площади 1905 года в Екатеринбурге разобрали ледовый городок

Сейчас строители вывозят нижний каркас елки, убирают мусор и лед, который остался лежать по периметру площади.

– Думаю, что к утру воскресенья мы освободим площадку. По договору мы сдаём её в 02:30 ночи в понедельник, – сообщил Николай Наумчук, директор компании "Айс-проект", которая строила ледовый городок.

Парковку на площади откроют в понедельник, 29 января.

Напомним, что ледовый городок проработал три недели, с 29 декабря по 21 января. Ходили слухи, что его работу могут продлить, если в город приедет Владимир Путин, но этого не произошло. В этом году на строительство и обеспечение главной новогодней площадки города было потрачено 23 миллиона рублей.

Фото: eanews.ru

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»



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