На площади 1905 года в Екатеринбурге разобрали ледовый городок

12:35 | 27.01.2018

Сейчас строители вывозят нижний каркас елки, убирают мусор и лед, который остался лежать по периметру площади.



– Думаю, что к утру воскресенья мы освободим площадку. По договору мы сдаём её в 02:30 ночи в понедельник, – сообщил Николай Наумчук, директор компании "Айс-проект", которая строила ледовый городок.



Парковку на площади откроют в понедельник, 29 января.



Напомним, что ледовый городок проработал три недели, с 29 декабря по 21 января. Ходили слухи, что его работу могут продлить, если в город приедет Владимир Путин, но этого не произошло. В этом году на строительство и обеспечение главной новогодней площадки города было потрачено 23 миллиона рублей.



Фото: eanews.ru