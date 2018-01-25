В Екатеринбург на смену лютым крещенским морозам пришло потепление

12:25 | 27.01.2018

Как и обещали синоптики, температура в выходные не опустится ниже отметки в – 10 градусов. Синоптики фиксируют температуру выше климатической нормы на 7–10 градусов.



При этом в соседних областях – Челябинской и Курганской – ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы.



Также теплая погода сохранится в уральской столице всю следующую неделю.





Фото: m.favim.ru