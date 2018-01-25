В Екатеринбурге начал работу HACKATHON 2025, город будущего собрались строить 738 человек

Сегодня 27 января в 09:00 по московскому времени в Екатеринбурге в главном учебном корпусе УрФУ состоялось официальное открытие конкурса «Хакатон-2025». 738 человек заявились на участие в стройке «города будущего» организованной в трёх городах Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге Заявочным комитетом ЭКСПО-2025.В Екатеринбурге, конкурс пройдёт 27–28 января на площадке Уральского федерального университета. По замыслу организаторов конкурс должен привлечь талантливых разработчиков и авторов инновационных идей к созданию «Города Будущего» в Екатеринбурге.Как отметила генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак, территория будущей выставки в Екатеринбурге станет самой большой в истории. Её площадь составит 555 гектаров.«На месте будущего «ЭКСПО» будет возведён город будущего — смарт-сити, который продолжит свое существование и после 2025 года. Его миссией станет улучшение качества жизни людей в любой точке мира с помощью инновационных решений. Мы организуем этот хакатон, чтобы получить как можно больше передовых идей, лучшие из которых войдут в концепцию этого города, где будут создаваться технологии для счастья», — сказала глава Заявочного комитета.125 команд собралось на трёх площадках конкурса в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Из более чем 34 тысяч человек, посетивших официальный сайтс 19 декабря по 19 января, 738 оформили заявки на участие.Принять участие в IT-хакатоне или Конкурсе идей можно по одной из предложенных тематик: «Транспорт», «Безопасность», «Новые технологии в строительстве», «Образование», «Культура и развлечения», «IoT для города и домов», «Fintech и ритейл для города», «Медицина», «Энергетика», «Экология»Денежный Призовой фонд конкурса составляет 1 000 000 рублей, его поделят между собой команды-финалистыФинал «Хакатона-2025» состоится 28 января на всех трёх площадках — в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.