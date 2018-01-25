На Шаумяна автомобиль Toyota сбил пенсионерку

11:42 | 27.01.2018

ДТП произошло минувшим вечером. Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте, в отдалении от светофора.



Уже были сумерки, поэтому заметить женщину тяжело. Водитель иномарки успел затормозить в последний момент. Перед столкновением иномарка резко повернула влево, но было уже поздно. От удара пенсионерка упала на землю и больше не поднималась.



Очевидец рассказал следующее: « ДТП произошло примерно в 17:40–17:50. Документов у бабушки при себе не было, и её личность, насколько мне известно, на месте установить не смогли. Пострадавшую увезли в больницу № 24. Она была в тяжёлом состоянии».



Фото: hayinfo.ru