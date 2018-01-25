Бывшую учительницу из Первоуральска, мучившую свою приемную дочь, поместили в психиатрическую больницу

11:16 | 27.01.2018

Решение об отправлении 40-летней женщины, которая несколько лет издевалась над маленькой приемной дочерью, на принудительное лечение было вынесено первоуральским городским судом.



Ранее женщина обвинялась по по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного». После психиатрической экспертизы выяснилось, что бывшая учительница невменяема, и следствие ходатайствовало в суде о направлении обвиняемой на принудительное лечение.



История об истязании маленькой девочки получила широкую огласку осенью прошлого года. Сотрудница полиции Первоуральска увидела в Сети видеозапись, на которой женщина издевается над дочерью. Видео в интернете разместил гражданский муж обвиняемой. По факту истязания ребенка было возбуждено уголовное дело.



Фото: ntv.ru