В Екатеринбурге загорелся Новомосковский рынок

21:04 | 26.01.2018

В Екатеринбурге горит Новомосковский рынок. На месте происшествия находится несколько пожарных машин и машин скорой помощи, а также реанимация.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, горит торговый павильон, площадь пожара составляет примерно 70 квадратных метров. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.



Борьба с огнем все еще продолжается. В тушении задействованы 5 единиц техники и 15 спасателей.



Фото: видео группы «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»