На Средний Урал возвращается тепло

20:45 | 26.01.2018

В эти выходные екатеринбуржцам удастся отдохнуть от сурового холода и лютого ветра. По данным синоптиков, в ближайший уик-энд в Екатеринбурге ожидается минус 12–16 ночью и 8–10 градусов ниже нуля днем. Ветер — до 14 метров в секунду при порывах.



Однако стоит отметить, что с начала следующей недели, а именно 29 января, дневная температура воздуха понизится до минус 10–12 градусов. При этом резкого похолодания не ожидается.



Фото: 2fons.ru