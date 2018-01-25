В Екатеринбурге ребенок получил перелом позвоночника из-за наехавшего на него автомобиля

20:02 | 26.01.2018

Сегодня утром в результате ДТП на улице Бородина ребенок получил перелом позвоночника. Виной тому — водитель автомобиля «Дэу-Матиз», который совершил наезд на несовершеннолетнего.



Стоит отметить, что 13-летний мальчик переходил через проезжую часть в не установленном для перехода месте (примечательно также то, что на том участке в принципе нет места, которое могло бы обеспечить безопасное пересечение дороги). По словам водителя, которым оказалась женщина 1981 года рождения с четырехлетним стажем управления транспортными средствами, ребенок набежал на правую переднюю дверь ее автомашины.



Известно, что наезд произошел, когда ребенок направлялся в школу. Кстати, после ДТП подросток дошел до образовательной организации, откуда позже был доставлен в Детскую городскую клиническую больницу № 9.



В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга