Свердловская полиция подвела итоги борьбы с преступностью за прошедший год

Свердловская полиция подвела итоги оперативно-служебной деятельности в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений в 2017 году.По итогам доклада, представленного главой Свердловского ГУ МВД России Михаилом Бородиным, все задачи, возложенные на органы внутренних дел, были выполнены в полном объёме. «В отчетном периоде стабильные результаты работы показали подразделения по вопросам миграции и противодействия незаконному обороту наркотиков. Отмечен двадцатикратный рост количества государственных услуг в сфере миграции, которые теперь оказываются органами внутренних дел в электронном виде (с 2 до 44 %)», — подчеркнул глава свердловской полиции.Примечательно, что уровень преступности на 100 тысяч жителей в Свердловской области по-прежнему остается одним из самых низких среди крупнейших субъектов Российской Федерации. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 8,1 %. Также уменьшилось число противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними. Однако на фоне общего снижения регистрируемых противоправных деяний был отмечен рост по линии незаконного оборота наркотиков.Как сообщил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, в своем выступлении Михаил Бородин критически оценил работу ряда подразделений за имеющиеся недостатки и в положительном ключе отметил служебные коллективы ОВД Ревды, Краснотурьинска, Богдановича, Талицы, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Артемовского, Серова и Новоуральска.Отметим, что предстоящем периоде органам внутренних дел предстоит обеспечить безопасность жителей и гостей области на двух важнейших мероприятиях — выборах Президента Российской Федерации и чемпионата мира по футболу FIFA 2018.