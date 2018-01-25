Евгений Куйвашев и Аркадий Чернецкий обсудили продвижение заявки на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге

19:15 | 26.01.2018

Сегодня, 26 января, в резиденции губернатора Свердловской области состоялась встреча Евгения Куйвашева с членом Совета Федерации Аркадием Чернецким.



Глава региона и сенатор от Свердловской области обсудили работу по привлечению союзников и единомышленников к продвижению российской заявки на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.



«Для нас ЭКСПО-2025 — шанс создать новое качество жизни здесь, на Урале. Шанс занять и удержать лидерские позиции Свердловской области внутри страны и продвинуть регион на международной арене. Наша цель сегодня — показать наш потенциал зарубежным партнерам, пролоббировать нашу заявку с максимальной эффективностью. С другой стороны, нам необходимо сегодня приложить все усилия, чтобы заинтересовать и вдохновить идеей проведения ЭКСПО-2025 самих уральцев», — отметил Евгений Куйвашев.



В свою очередь Аркадий Чернецкий рассказал губернатору о том, как прошли на минувшей неделе в российском посольстве в Париже торжественные приемы для делегатов стран — членов Международного бюро выставок и наших соотечественников во Франции.



«Есть такая традиция — рождественские приемы в посольстве. Мы использовали эту площадку, чтобы еще раз презентовать Екатеринбург как город, который выдвинут Россией в качестве места проведения Всемирной выставки. Помимо всего прочего, есть определенные традиции, и в посольстве каждый год проходят приемы для соотечественников. Мы считаем, что это очень известные во Франции, в Париже люди, имеющие большие связи. И еще раз показать им нашу культуру, наши традиции и наше искусство было совершенно не вредно. Очень полезно, я бы сказал. Многие из этих людей, имеющие исторические связи с Россией, были растроганы. Думаю, в их лице мы получили надежных союзников в плане продвижения нашей заявки», — сказал член Совета Федерации.



Фото: Департамент информационной политики Свердловской области