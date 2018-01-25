СРОЧНО! Силовики возбудили еще одно уголовное дело в отношении Андрея «Овчины»

18:41 | 26.01.2018

В отношении криминального авторитета Андрея Овчинникова, обвиняемого в похищении человека, возбуждено еще одно уголовное дело. Как стало известно veved.ru, дело возбуждено по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение боеприпасов»).



При обысках оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области были найдены патроны, что и стало основанием для появления очередной «уголовки». Теперь если дело по похищению человека «развалится», то история с патронами стопроцентно дойдет до суда — доказательственной базы у следователей достаточно.



Отметим, что в настоящее время Андрей Овчинников, известный в определенных кругах как Овчина и Банзай, находится в СИЗО по решению Железнодорожного районного суда Екатеринбурга.



В конце 1980-х — начале 1990-х Андрей Овчинников вместе со своей вооруженной бандой терроризировал городских бизнесменов, участвуя в разделении сфер влияния. После того, как он отсидел срок за бандитизм, убийство, вымогательство, разбой, грабеж и незаконный оборот оружия, Овчина в мае 2006 года попытался захватить Шарташский рынок, но был задержан сотрудниками ФСБ и УБОП. По непроверенной информации, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 («Покушение на мошенничество в крупном размере»).



Фото с личной страницы Валентины Гофенберг в «Фейсбуке»