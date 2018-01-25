Напарника криминального авторитета Андрея Овчинникова отправили в СИЗО на два месяца

18:30 | 26.01.2018

Напарника криминального авторитета Андрея Овчинникова, профессионального боксера и основателя школы бокса «Атлант» на Химмаше Алексея Дубового поместили в СИЗО. Сегодня, 26 января, Железнодорожный районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Дубовому в виде заключения под стражу на два месяца, сообщили veved.ru собственные источники. Ранее в отношении Андрея Овчинникова было принято решение об аресте сроком на 12 дней. Они подозреваются в похищении человека.



Напомним, что Алексей Дубовой был задержан ночью 24 января оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области. Он был задержан в аэропорту Кольцово после прибытия рейса из Москвы. Алексею Дубовому 31 год, в 2008 году он окончил УрФУ им. Ельцина, является призером первенства Европы и чемпионом России по боксу.



Фото с личной страницы Алексея Дубового во «ВКонтакте»