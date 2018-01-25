Свердловский депутат и меценат принимает поздравления!

17:38 | 26.01.2018

Сегодня, 26 января, празднует день рождения депутат Законодательного собрания Свердловской области, основатель инвестиционной компании AVS Group, председатель Свердловской областной федерации волейбола Валерий Савельев. Имениннику исполнилось 56 лет.



На протяжении многих лет Валерий Савельев известен благотворительной деятельностью. Меценат помогает Екатеринбургской епархии, создал Фонд поддержки уникальных культурных проектов имени Когана для передачи достойным музыкантам раритетных струнных инструментов. Он является давним попечителем Уральского филармонического оркестра. Кроме того, Валерий Борисович в качестве председателя Свердловской областной федерации волейбола внес огромный вклад в популяризацию и развитие классического, пляжного и паралимпийского волейбола в регионе, добился проведения в Екатеринбурге значимых соревнований федерального уровня.



С недавних пор Савельев еще и писатель. Летом прошлого года он издал автобиографию «Трудная и счастливая жизнь Валерия Савельева». Книга, как говорит именинник, будет полезна не только всем, кто пробует себя в бизнесе, но и его детям и внукам, которым нужно понимать, каким трудом зарабатывается каждый рубль.



С самого утра Валерий Борисович принимает поздравления и телеграммы. Часть его коллег и друзей передали поздравления через veved.ru.



Людмила Бабушкина, председатель Законодательного собрания Свердловской области: «Уважаемый Валерий Борисович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Примите слова признательности и благодарности за активное участие в общественной и политической жизни Свердловской области, возрождение духовных и нравственных ценностей в нашем регионе. Вы уделяете значительное внимание прямому диалогу со своими избирателями, решению первоочередных задач, волнующих жителей региона. Значительные усилия Вы прикладываете и для развития спорта в Свердловской области, возглавляете Свердловскую областную федерацию волейбола, шефствуете над мужской сборной России по волейболу сидя. Отдельного внимания заслуживает и Ваша предпринимательская деятельность. Основанная Вами компания AVS Group является крупнейшей инвестиционной компанией Среднего Урала, имеющей представительства как на территории России, так и за ее пределами. AVS Group обеспечивает рабочие места для более 4000 сотрудников. Желаю Вам, уважаемый Валерий Борисович, сил, здоровья и энергии для осуществления всех замыслов и начинаний! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!»



Валерий Кунышев, тренер по волейболу СДЮСШОР «Уралочка», заслуженный тренер России: «Хочу пожелать прежде всего здоровья, творческих успехов и веселого настроения. Ну и конечно, написать книгу об уральском волейболе — одну он мне уже подарил».



Сергей Чепиков, депутат Государственной думы РФ, двукратный олимпийский чемпион по биатлону: «Я искренне поздравляю Валерия Борисовича с днем рождения и желаю, чтобы у него всегда был такой же такой напор жизненной энергии для реализации различных социальных проектов. Валерий Борисович любит спорт, занимается спортом, он всегда в отличной спортивной форме, поэтому является примером не только для молодого поколения, но и для коллег по депутатскому цеху».



Редакция интернет-газеты «Вечерние Ведомости» присоединяется к поздравлениям и желает Валерию Борисовичу крепкого здоровья, успешных проектов и реализации всего задуманного!