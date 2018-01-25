Около сотни металлических гаражей исчезнет с улиц Екатеринбурга в 2018 году

17:26 | 26.01.2018

С улиц Орджоникидзевского района Екатеринбурга в 2018 году будет убрано 94 металлических гаража. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации района Вячеслав Трапезников.



Перечень улиц и количество гаражей, идущих под снос в каждом отдельном случае, опубликован администрацией района.



• Переулок Теплогорский, д. 2 и д. 4, — 30 гаражей;

• Перекрёсток улиц Шефской и Корепина — 25 гаражей;

• Улица Красных Командиров, д. 12, — 15 гаражей;

• Улица Совхозная — 10 гаражей;

• Улица Ползунова, д. 10, — 7 гаражей;

• Улица Хмелёва, д. 10, — 5 гаражей;

• Улица Павловская, д. 70, — 2 гаража.



Администрацией района отмечается, что с теми, кто установил гараж самовольно или с кем договор аренды уже расторгнут, будут проведены переговоры о добровольном демонтаже гаражей. Если с владельцами договориться не удастся, гаражи будут вывезены на штрафную площадку.



В 2017 году с улиц Орджоникидзевского района было убрано 157 металлических гаражей, при этом 120 из них были вывезены за счёт городского бюджета.



Фото: vtorbaza.com