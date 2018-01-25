Сигал или Месси: кто вы в мире мобильной связи?

Тест на самоопределение темперамента

Утром президент Америки послушает музыку на смартфоне, Киану Ривз загрузит видео, а Стивен Сигал откроет Google и почту. Такое начало дня характерно для их типов личностей, которые влияют на использование мобильной связи и интернета. К этому выводу пришли эксперты «МегаФона» по итогам опроса в социальных сетях.Более 300 человек определили свой темперамент и ответили на вопросы, как они применяют смартфон. Оказалось, большинство пользователей мобильной связи относятся к сангвиникам (30,9 %) и флегматикам (29 %), остальные — к меланхоликам (23 %) и холерикам (17 %). Все отметили, что телефон и быстрый интернет необходимы в жизни, но у каждого типа нашлись телеком-нюансы.Подвижный, с хорошей реакцией, продуктивный в работе человек этого типа — самый общительный. При этом способ коммуникации может быть любым — он охотно поговорит с людьми в соцсетях или побеседует по телефону. Их посты о событиях из жизни, путешествиях обычно подробные, окрашенные разными эмоциями. В арсенале сангвиников есть место для онлайн-игр и финансовых приложений. Таких живых, разговорчивых особ устроит тариф «Включайся. Общайся!».Эти стойкие к неприятностям, неспешные, уравновешенные люди легче других отнесутся к забытому дома смартфону. Они практично подходят к интернету, часто используют поисковые системы Yandex и Google для работы. Активны в соцсетях, где читают новости и репостят публикации. Звонить предпочитают по делу. В мобильной жизни человеку такого темперамента подойдет тариф «Включайся. Пиши!», а лучшим качеством смартфона станет функциональность.Этот человек с эмоциональными вспышками больше других привязан к смартфону. Он точно вернется за ним домой, если забыл. Любит YouTube, фоторедакторы и музыкальные приложения, а вот онлайн-игры обходит стороной. Девиз людей такого склада: краткость — сестра таланта. Часто общается в интернете, где идеальное сообщение — емкая фраза с картинкой или песней. Ему подходит быстрый 4G и тариф «Включайся. Смотри!».Этот впечатлительный и мечтательный человек в свободное время с радостью послушает музыку на смартфоне. Для него аудиоприложения — must have. Это киноман, который охотно посмотрит фильм онлайн, например в «МегаФон.ТВ». Здесь любимые сериалы — «Отель Элеон», «Викинги» и «Улица». В арсенале каждого четвертого меланхолика есть онлайн-игры. Он осторожен и мало делится личной информацией в интернете, при этом с близким кругом общается активно, предпочитая соцсети и мессенджеры.