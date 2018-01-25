Рубрика: Новости дня
15:55 | 26.01.2018
В суд направлено уголовное дело в отношении боевика, воевавшего в Сирии и промышлявшего грабежами на Урале
Установлено, что один из обвиняемых принимал участие в боевых действиях в Сирии в составе незаконного вооруженного формирования, а также проходил обучение в тренировочном лагере боевиков с целью участия в террористической деятельности, сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры в УрФО.
Обвиняемым, в зависимости от роли и степени участия в совершенных деяниях, инкриминируются грабеж, совершенный организованной группой с применением насилия в особо крупном размере, разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное в особо крупном размере, участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконные хранение и перевозка огнестрельного оружия, совершенные группой лиц, и незаконные приобретение и хранение наркотических средств.
Известно, что один из обвиняемых принял участие в совершении разбойных нападений: 21 июня 2013 года — на сторожа поликлиники в Тюмени, в ходе которого похищено более 8,5 млн рублей из банкомата, 21 июля 2014 года — на работницу ювелирного магазина в Красноуфимске, с хищением товаров общей стоимостью 4,8 млн рублей, 2 декабря 2014 года — на ювелирный магазин в Курганской области, в результате которого соучастники завладели украшениями на сумму свыше 6,9 млн рублей.
Кроме того, он совместно со вторым обвиняемым по данному делу, а также иными лицами 23 сентября 2015 года в г. Екатеринбурге совершил открытое хищение денежных средств в сумме 10 млн рублей у менеджера одной из коммерческих фирм. Наряду с этим, первый обвиняемый незаконно хранил и перевозил обрез охотничьего ружья, а второй в августе 2016 года незаконно приобрел и хранил синтетические наркотические средства массой более 10 граммов.
Предварительное следствие проводило Четвертое следственное управление Главного следственного управления СК России. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждал заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв.
Фото: https://newkuban.ru
© «Вечерние Ведомости»
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