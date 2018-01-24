Рубрика: Новости дня
14:46 | 26.01.2018
Инспекторы свердловской ГИБДД в лютый мороз спасли дальнобойщика на Московском тракте
Водитель грузовика несколько часов пытался вызвать по рации других дальнобойщиков или остановить проезжавших мимо, но безрезультатно.
Помощь дальнобойщику оказал экипаж ГИБДД, патрулировавший территорию. Полицейские пригласили замерзшего к тому моменту мужчину в салон служебного автомобиля, дав возможность согреться, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Инспекторы вызвали подкрепление — коллег инспекторов, с помощью которых задействовали несколько большегрузных машин, чтобы «реанимировать» 22-летнюю «Сканию». Двигатель удалось запустить, после чего шофер продолжил свой путь к месту назначения.
Фото предоставлено В.Н. Горелых
© «Вечерние Ведомости»
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