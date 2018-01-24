Инспекторы свердловской ГИБДД в лютый мороз спасли дальнобойщика на Московском тракте

14:46 | 26.01.2018

Свердловские полицейские не дали насмерть замерзнуть дальнобойщику из Кировской области, грузовик которого сломался на трассе Пермь — Екатеринбург вблизи Первоуральска в лютый мороз. У фуры лопнуло три колеса и сломался стартер. Пока шофер устранял поломки — заглох двигатель.

Водитель грузовика несколько часов пытался вызвать по рации других дальнобойщиков или остановить проезжавших мимо, но безрезультатно.



Помощь дальнобойщику оказал экипаж ГИБДД, патрулировавший территорию. Полицейские пригласили замерзшего к тому моменту мужчину в салон служебного автомобиля, дав возможность согреться, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Инспекторы вызвали подкрепление — коллег инспекторов, с помощью которых задействовали несколько большегрузных машин, чтобы «реанимировать» 22-летнюю «Сканию». Двигатель удалось запустить, после чего шофер продолжил свой путь к месту назначения.



Фото предоставлено В.Н. Горелых