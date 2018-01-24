В Екатеринбурге оперативники уголовного розыска задержали грабителей банка. На их счету – аналогичные ограбления

13:03 | 26.01.2018

В Екатеринбурге сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области раскрыто громкое ограбление «СМП Банка», которое произошло 24 января в центре города на Малышева, 19. С места преступления нападавшим удалось скрыться, но ненадолго.



Как стало известно veved.ru из собственных источников, 25 января группа, состоящая из четырёх молодых людей в возрасте от 20 до 26 лет, была задержана сотрудниками областного уголовного розыска. Быстро задержать преступников удалось благодаря слаженной работе сыщиков. Выяснилось, что на счету этой группы числится несколько аналогичных ограблений.



В настоящий момент с задержанными работают следователи и оперативники, ведётся их проверка на причастность к другим аналогичным преступлениям.



Стоит отметить, что особую роль в раскрытии преступления сыграл заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности полковник Сергей Деев. Благодаря его наработкам и большому личному опыту дерзкое ограбление было раскрыто буквально за сутки.



Официально в пресс-службе свердловского полицейского главка эту информацию не комментируют в интересах следствия.



Фото: http://www.rek-on.ru