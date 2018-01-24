Вблизи недостроенной телебашни в Екатеринбурге появилось импровизированное кладбище

12:36 | 26.01.2018

Идея обнять недостроенную телебашню в Екатеринбурге, на месте которой собираются строить ледовый дворец, нашла одобрение далеко не у всех горожан. Отнесшиеся равнодушно к затее «обнимашек» жители уральской столицы организовали импровизированную могилу около башни со свечами и венками в память о тех, кто погиб, прыгнув с высоты. По их мнению, обнимать жители будут не башню, а могилу – всего с момента постройки объекта здесь погибло не менее 40 человек.



Напомним, что на месте телебашни планируется возвести ледовую арену. В настоящее время ведутся подготовительные работы, сам снос запланирован на весну. Демонтаж конструкции одобрил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который выразил мнение, что «нелепо иметь в центре прекрасного современного города частично разрушенную бетонную трубу, окруженную пустырем».