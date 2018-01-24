Губернатор Свердловской области назначил нового министра экономики

12:14 | 26.01.2018

Губернатор Евгений Куйвашев по итогам прошедшего конкурса назначил на пост министра экономики Свердловской области Александра Ковальчика, генерального директора екатеринбургского МУП «Водоканал» и экс-председателя комитета по экономике городской администрации.



В ходе рабочей встречи, которая состоялась сегодня, 26 января, губернатор поставил перед Александром Ковальчиком задачи по экономическому развитию Свердловской области.



«Вам необходимо обратить особое внимание на подготовку и реализацию стратегии развития Свердловской области и стратегий муниципальных образований. Также в числе ваших задач — взаимодействие с большим международным сообществом», — сказал Евгений Куйвашев.



Александр Ковальчик в свою очередь отметил, что «при условии консолидации усилий органов власти и предприятий региона поставленные задачи реальны и выполнимы».



Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области