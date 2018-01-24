Бывшему директору завода по производству взрывчатки в Красноуральске вынесли приговор

12:07 | 26.01.2018

Красноуральский городской суд накануне вынес приговор в отношении исполнительного директора ООО «Красноуральский химический завод» Ларисы Губайдуллиной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека»).



Государственный обвинитель в ходе судебных прений ориентировал суд на назначение наказания подсудимой в виде ограничения свободы на срок 1 год, но суд назначил подсудимой штраф в размере 70 тыс. рублей. Будет прокуратура или сама Лариса Губайдуллина обжаловать приговор, пока неизвестно.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Лариса Губайдуллина, будучи директором ООО «Красноуральский химический завод», в период с февраля по апрель 2016 года не обеспечила выполнение требований промышленной безопасности при проведении ликвидационных работ на участке изготовления взрывчатых материалов ООО «Красноуральский химический завод».



Кроме того, ею не было обеспечено соблюдение требований безопасности при хранении опасных химических веществ (кислот), в результате чего остатки этих опасных веществ при производстве демонтажа металлических цистерн, в которых они находились, сливались в грунт.