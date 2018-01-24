Инспекторам свердловской ГИБДД предлагают взятки от 100 до 20 000 рублей

11:48 | 26.01.2018

В прошлом году в Свердловской области задержаны 52 гражданина, которые предлагали или давали сотрудникам ГИБДД взятки. В основном граждане хотели таким образом избежать ответственности за нарушение ПДД, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД. Размер вознаграждения, которое уральцы предлагали сотрудникам полиции, составлял от 100 до 20 000 рублей.



«Отличился» Екатеринбург, где была зарегистрирована треть таких фактов — 19. «Серебро» у Ирбита — его жители 4 раза пытались избежать административной ответственности за нарушение ПДД, предлагая сотрудникам ГИБДД денежные вознаграждения, у Тавды «бронза» — 3 факта. По 2 таких случая было зарегистрировано в Богдановиче, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Североуральске и Талице.



Три екатеринбургских водителя, управлявшие транспортными средствами в нетрезвом состоянии и ранее уже привлекавшиеся к административной ответственности за нетрезвое вождение, хотели откупиться от сотрудников ГИБДД и избежать таким образом уже уголовной ответственности, предлагая стражам порядка деньги в размере от 2 до 5 тысяч рублей.



Чаще всего взятки граждане предлагали сотрудникам ГИБДД, чтобы избежать административной ответственности за нетрезвое вождение, а также за несоставление административного материала за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.