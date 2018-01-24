Чудотворная икона Божией Матери «Чимеевская» прибудет в Екатеринбург в феврале

11:02 | 26.01.2018

Ко дням празднования Собора Екатеринбургских святых в столицу Урала из Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, расположенного в Курганской области, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибудет чудотворная икона Божией Матери «Чимеевская», сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.



10 февраля в 16:45 при участии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и митрополита Курганского и Белозерского Иосифа состоится торжественная встреча святыни.



Как гласит предание, большая чёрная «доска» плыла против течения по реке Нияп и остановилась напротив села Чимеева, её увидели дети. Взрослые достали икону из воды и торжественно перенесли её в сельский храм. Позже деревянный храм был уничтожен пожаром, но образ оказался целым. В 2002 году Казанский храм, построенный на месте сгоревшего, был преобразован в Казанско-Богородицкий мужской монастырь. В 2004 году список Казанской иконы Божией Матери, именуемый Чимеевским, был включён в календарный месяцеслов РПЦ.



Молитва у Чимеевской иконы Божией Матери придаёт силы, исцеляет души, избавляет от озлобленности и недоверия.



Верующие смогут поклониться образу в Свято-Троицком кафедральном соборе, расположенном на улице Розы Люксембург, 57, с 10 по 15 февраля.



Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии