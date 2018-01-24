Специалисты «Водоканала» назвали причину частых аварий на сетях водоснабжения Екатеринбурга

10:25 | 26.01.2018

Три коммунальные аварии, произошедшие в Екатеринбурге на сетях холодного водоснабжения на улицах Симферопольская, 32, Смазчиков, 2, и на перекрестке улиц Энгельса и Белинского 25 января, заставили задуматься специалистов коммунальных служб.



Кроме обезвоживания десятка жилых домов, аварии создали ряд «небольших» заторов на улицах города и остановили на достаточно продолжительное время работу городского общественного транспорта.



По мнению специалистов ЕМУП «Водоканал», причин у коммунальных ЧП две. Первая — низкие температуры. Вторая, и, очевидно, основная, — изношенность сетей.



«Сложно говорить, что причинами аварий стали низкие температуры. Вопрос в изношенности сетей. Новые сети так на холод не реагируют», — говорят в пресс-службе «Водоканала».



На сегодняшний день изношенность сетей в городе составляет примерно 70 %, и цифра эта продолжает расти.



Причиной такого положения дел представители «Водоканала» называют невозможность своевременной замены сетей. Тариф, по которому жители города оплачивают холодное водоснабжение, позволяет перекладывать не более 20 км сетей в год, а для того, чтобы процесс естественного старения сетей если не прекратился, то хотя бы замедлился, этот показатель должен быть не менее 100 км в год.