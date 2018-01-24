Почти 7 тысяч екатеринбуржцев доказали свою силу и выносливость

09:52 | 26.01.2018

В ушедшем году в столице Урала приняли участие в выполнении нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 10 тысяч 947 человек. Для сравнения, в 2016 году эта цифра была гораздо скромнее — 1 тысяча 314 человек. С испытаниями справились 6 тысяч 885 человек. Примечательно, что золотой знак получило большинство горожан — 2 тысячи 617 человек, серебряный — 2 тысячи 567, бронзовый — 1 тысяча 701.



В начале 2017 года городские власти открыли Центр ГТО в Екатеринбурге, где все желающие могут испытать свои силы в выполнении нормативов. Актуальную информацию относительно условий выполнения нормативов можно узнать на официальном сайте учреждения.



Стоит отметить, что комплекс ГТО активно внедряется в общеобразовательных школах и высших учебных заведениях, проходят фестивали ГТО. Для примера, в День города в 2017 году на площадке ГТО в тестовом режиме нормативы выполнили порядка тысячи человек.



Фото: Наталья Илюбаева