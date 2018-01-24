ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 25 января 2018 года

09:36 | 26.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 25 января произошло два ДТП с пострадавшими, 2 человека получили травмы различной степени тяжести.



Так, в 07:55 в Красноуфимске на улице Чкалова водитель автомашины «Лада-Гранта» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП женщина 1950 г. р. получила травмы: перелом лучевой кости слева, ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких тканей лица.



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 30

Выезд на полосу встречного движения — 44

Непредоставление преимущества пешеходам — 386

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 48

Детские удерживающие устройства — 117

Ремни безопасности — 736



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.