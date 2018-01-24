Ночью в Екатеринбурге вместе со спортшколой «Динамо» сгорел человек

09:10 | 26.01.2018

Сегодня ночью в Екатеринбурге в переулке Встречном произошел пожар в здании детско-юношеской спортивной школы «Динамо».



«26.01.18 в 03:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Встречный. На площади 120 кв. м повреждены кровля здания спортивной школы и пристроенный к ней пункт приема вторсырья», — сообщается на сайте МЧС региона.



По сообщению ИА «Ночные новости», возгорание произошло в пункте приёма вторсырья, после чего огонь быстро распространился по всему помещению пристройки и перекинулся на крышу ДЮСШ.



Кроме того, огнем были повреждены и два легковых автомобиля, припаркованных рядом.



В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 24 человека личного состава. К 06:12 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.



В ходе тушения и разбора сгоревших конструкций в помещении пристройки, в котором находился пункт приема вторсырья, был обнаружен труп, предположительно принадлежащий мужчине, его личность пока не установлена.



Фото: ИА «Ночные новости»