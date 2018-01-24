В Екатеринбурге сгорело кафе в Пионерском поселке

09:05 | 26.01.2018

Сегодня ночью в Екатеринбурге выгорело кафе в Пионерском поселке. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание произошло в точке общепита на улице Советской. Кафе было неэксплуатируемым. На площади 102 кв. м сгорели стены, мебель, повреждена кровля здания.



В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 16 человек личного состава. Справиться с ЧП пожарным удалось менее чем за 40 минут.