Житель Серова отсудил деньги у детского сада за то, что его машину повредило тополем, росшим на территории учреждения

22:49 | 25.01.2018

Об этом сообщил Свердловский областной суд.



Инцидент с падением дерева на автомобиль произошел еще летом 2017 года. Владелец Opel Astra припарковал автомобиль на стоянке, которая находится около садика «Улыбка», являющегося филиалом дошкольного учреждения «Огонек». Вернувшись через пару часов, владелец увидел, что автомобиль разбило упавшим тополем, который рос на территории сада.



Тополь повредил лобовое стекло, панель крыши, боковину кузова, заднюю и переднюю левые двери. По оценке специалиста ремонт автолюбителю обойдется в 222 720 рублей.



Мужчина решил добиться компенсации у ДОУ, поскольку посчитал, что руководство детского сада плохо следит за состоянием деревьев на территории.



Представители ДОУ в суде заявляли, что в случившемся виновата погода – в те дни серовчан предупреждали через СМИ о ливнях и грозах. Администрация учреждения указывала, что тополь не был трухлявым и сломался именно от порыва ветра. Как бы то ни было, суд все-таки пришел к выводу, что тополь рухнул из-за ненадлежащего ухода.



В итоге с детского сада взыскали полную сумму, заявленную автолюбителем. Кроме того, в пользу мужчины будут взысканы судебные расходы.



Суд также учел, что у самого «Огонька» может не оказаться таких денег. В этом случае помочь учреждению рассчитаться с автовладельцем должен будет комитет по управлению муниципальным имуществом за счет средств из городской казны.



Детский сад попытался обжаловать решение суда, но апелляционная комиссия также встала на сторону владельца автомобиля.



Фото: ngzt.ru