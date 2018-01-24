Екатеринбуржцы устали ждать, когда городские службы расчистят снег на улицах города, и сделали это сами

22:05 | 25.01.2018

Проект #ЧистоТамГдеЧистят запустили свердловские предприниматели Влад Камельский и Алексей Барашков. На своей странице в Facebook Алексей рассказал, что они на свои деньги закупили оборудование, реагенты и наняли дворников, чтобы убрать с улиц лед и снег.



Как сообщил Алексей, проект зародился в его голове в тот год, когда он поскользнулся и, упав, сломал руку из-за плохо почищенной дороги. С тех пор мужчина пытается изменить ситуацию, касающуюся уборки снега в городе.



– Несмотря на то, что мы живем на Урале, снег в нашем городе выпадает не так часто, и период, когда лед активно образуется длится несколько дней. Но службы ЖКХ не могут исправить ситуацию по разным причинам – говорит Алексей.



Проект стартовал 15 января на улице Красноармейской, которая, как сообщают учредители проекта, с начала зимы ни разу не убиралась.



Фото: zelaomos.news