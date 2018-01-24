Евгений Куйвашев наградил премиями лучших профессоров, доцентов и преподавателей вузов в честь Дня российского студенчества

21:18 | 25.01.2018

На торжественной церемонии губернатор Свердловской области выразил благодарность педагогическим работникам высшего образования за огромный вклад, сделанный в укрепление престижа уральской высшей школы, подготовку высококлассных, ценных для экономики Урала специалистов. Также Куйвашев отметил, что благодаря профессорам, доцентам и преподавателям вузов Свердловская область по праву сохраняет статус одного из ключевых научных и образовательных центров России.



В этом году конкурс на соискание премии губернатора Свердловской области был проведен в седьмой раз. На рассмотрение экспертного жюри были представлены материалы от 52 претендентов из 15 вузов Свердловской области. Материальное вознаграждение победителю в номинации «За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области» составляет 300 тысяч рублей; лауреатам в номинации «Профессор года» выплачивается премия в размере 200 тысяч рублей. Победители в номинациях «Доцент года» и «Преподаватель года» получают по 160 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно.



Лауреатом премии в номинации «За особые заслуги в развитии высшего образования Свердловской области» стал профессор Екатеринбургского государственного театрального института Владимир Бабенко. Получение премии он комментирует следующим образом: «Я всегда любил студентов и всегда чувствовал себя хорошо среди них. Сегодняшняя премия — это дополнительный допинг для того, чтобы работать с большей отдачей и надеждой на взаимную любовь и уважение».



В числе победителей в остальных номинациях — представители Уральского государственного педагогического университета, Уральского государственного медицинского университета, Российского государственного профессионально-педагогического университета, Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, Уральского института Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и других вузов.



Фото: oblgazeta.ru