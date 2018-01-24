В рамках ЭКСПО-2025 в УрФУ пройдет масштабный хакатон «Город будущего»

20:40 | 25.01.2018

Организатором мероприятия выступает Заявочный комитет ЭКСПО-2025, продвигающий заявку России на проведение в Екатеринбурге Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году. Проект HACKATHON-2025 призван привлечь талантливых разработчиков и авторов инновационных идей к созданию концепции города будущего в Екатеринбурге.



Генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак, отмечая важность проекта, заявила следующее: «Территория будущей выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге — самая большая в истории, ее площадь составит 555 гектаров. На месте будущего ЭКСПО будет возведен город будущего — смарт-сити, который продолжит свое существование и после 2025 года. Его миссией станет улучшение качества жизни людей в любой точке мира с помощью инновационных решений. Мы организуем этот хакатон затем, чтобы получить как можно больше передовых идей, лучшие из которых войдут в концепцию этого города, где будут создаваться технологии для счастья».



Участие в хакатоне примут 738 человек, которые ранее оформили конкурсные заявки по 10 темам: безопасность, транспорт, энергетика, культура и развлечение, образование, новые технологии в строительстве, финансы, интернет вещей для города и дома, экология и медицина. Участие предусматривает два формата — конкурс идей, которые можно будет внедрить в строящемся городе, и IT-хакатон.



Как отмечает Светлана Сагайдак, участие в этом мероприятии даст возможность внести вклад в улучшение качества жизни людей в любой точке мира и представить свои идеи и наработки во время ЭКСПО-2025. Лучшие проекты будут презентованы первым лицам государства и представителям крупного бизнеса. А в случае победы России в международном конкурсе на право проведения универсальной выставки ЭКСПО-2025 о перспективных проектах узнает весь мир.



Хакатон будет проходить в течение двух дней, 27–28 января.



Фото: ekburg.tv