Начальнику УМВД по Екатеринбургу официально вручили погоны полковника

На переднем плане пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых

Сегодня, 25 января, на коллегии ГУ МВД России по Свердловской области, посвященной итогам оперативно-служебной деятельности в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений в 2017 году, начальнику УМВД по Екатеринбургу Сергею Кулагину руководитель полицейского главка Михаил Бородин вручил погоны полковника. О повышении в звании Сергея Кулагина неофициально сообщалось еще на прошлой неделе, теперь же информация подтвердилась.Также на коллегии были вручены награды и медали отличившимся сотрудникам. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, медаль «За доблесть в службе» получили семь человек. Среди них оперуполномоченный из Березовского Дмитрий Теребенин и начальник ОВД Сысерти полковник полиции Евгений Узянов.Двадцать четыре руководителя наградили знаком «За отличную службу в МВД». В этом списке начальник Центра по противодействию экстремизму Александр Бутаков, руководитель НЦБ Интерпола Андрей Черников, начальник подразделения по борьбе с экономической преступностью Сергей Чуваков, начальник УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин, глава ОВД Новоуральска Владимир Ювковецкий, начальник нижнетагильского гарнизона Ибрагим Абдулкадыров, начальник ОВД Ревды Эдуард Крикливец и другие, в том числе пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.Еще семи офицерам генерал Бородин вручил Почетную грамоту МВД России. Среди них оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД области Сергей Князьков и Дмитрий Головко.За оказание содействия Росгвардии трое сотрудников награждены знаком «За отличие в службе» 2-й степени. Его удостоены заместитель начальника УУР ГУ Натиг Байрамов, заместитель начальника полиции УМВД по Екатеринбургу Александр Дмитриев и заместитель руководителя Управления организации охраны общественного порядка главка Борис Ковальковский.«Лучшим территориальным органом МВД России по муниципальным образованиям Свердловской области» признан ОВД Ревды. В качестве поощрения в райотдел передали служебный автомобиль «Форд-Фокус».