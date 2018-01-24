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Рубрика: Новости дня


20:12 | 25.01.2018

Начальнику УМВД по Екатеринбургу официально вручили погоны полковника

Сегодня, 25 января, на коллегии ГУ МВД России по Свердловской области, посвященной итогам оперативно-служебной деятельности в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений в 2017 году, начальнику УМВД по Екатеринбургу Сергею Кулагину руководитель полицейского главка Михаил Бородин вручил погоны полковника. О повышении в звании Сергея Кулагина неофициально сообщалось еще на прошлой неделе, теперь же информация подтвердилась.

Начальнику УМВД по Екатеринбургу официально вручили погоны полковника

Начальнику УМВД по Екатеринбургу официально вручили погоны полковника


Также на коллегии были вручены награды и медали отличившимся сотрудникам. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, медаль «За доблесть в службе» получили семь человек. Среди них оперуполномоченный из Березовского Дмитрий Теребенин и начальник ОВД Сысерти полковник полиции Евгений Узянов.

Начальнику УМВД по Екатеринбургу официально вручили погоны полковника

Начальнику УМВД по Екатеринбургу официально вручили погоны полковника


Двадцать четыре руководителя наградили знаком «За отличную службу в МВД». В этом списке начальник Центра по противодействию экстремизму Александр Бутаков, руководитель НЦБ Интерпола Андрей Черников, начальник подразделения по борьбе с экономической преступностью Сергей Чуваков, начальник УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин, глава ОВД Новоуральска Владимир Ювковецкий, начальник нижнетагильского гарнизона Ибрагим Абдулкадыров, начальник ОВД Ревды Эдуард Крикливец и другие, в том числе пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

Начальнику УМВД по Екатеринбургу официально вручили погоны полковника


Начальнику УМВД по Екатеринбургу официально вручили погоны полковникаНа переднем плане пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых


Еще семи офицерам генерал Бородин вручил Почетную грамоту МВД России. Среди них оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД области Сергей Князьков и Дмитрий Головко.

Начальнику УМВД по Екатеринбургу официально вручили погоны полковника


За оказание содействия Росгвардии трое сотрудников награждены знаком «За отличие в службе» 2-й степени. Его удостоены заместитель начальника УУР ГУ Натиг Байрамов, заместитель начальника полиции УМВД по Екатеринбургу Александр Дмитриев и заместитель руководителя Управления организации охраны общественного порядка главка Борис Ковальковский.

Начальнику УМВД по Екатеринбургу официально вручили погоны полковника

Начальнику УМВД по Екатеринбургу официально вручили погоны полковника


«Лучшим территориальным органом МВД России по муниципальным образованиям Свердловской области» признан ОВД Ревды. В качестве поощрения в райотдел передали служебный автомобиль «Форд-Фокус».

Фото предоставлено В.Н. Горелых

© «Вечерние Ведомости»



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