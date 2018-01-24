В Нижнем Тагиле требуют признать банкротом старейшее предприятие России

19:46 | 25.01.2018

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» в Нижнем Тагиле требуют признать банкротом. В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление от ООО «Производственная электротехническая компания», которое требует признать ВГОК несостоятельным. Сумма исковых требований составляет 678 тысяч рублей.



ВГОК входит в группу компаний НПРО «Урал» и является старейшим горно-обогатительным предприятием Урала и одним из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе. Разработка Высокогорского месторождения началась в 1721 году. Основной продукцией является железная руда. Запасы Высокогорского ГОКа исчисляются более чем 300 миллионами тонн железной руды.