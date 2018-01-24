Экс-директору Красноуральского химзавода сегодня огласят приговор

18:04 | 25.01.2018

Красноуральский городской суд сегодня, 25 января, вынесет решение по уголовному делу в отношении бывшего директора местного химического завода по производству взрывчатки Ларисы Губайдуллиной. Она обвиняется по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»). Как заявили veved.ru в аппарате суда, в настоящее время идет оглашение приговора.



Судебный процесс в отношении Губайдуллиной стартовал еще в июле 2017 года, но обвиняемая сначала не являлась на заседания по причине болезни, а затем просто без уважительных причин не приходила в суд, в связи с чем было принято решение объявить её в розыск. 15 января на скамью подсудимых ее все-таки доставили, и мера пресечения была изменена с подписки о невыезде на домашний арест.



Напомним, что, по версии следствия, Лариса Губайдуллина наняла подрядную организацию, не имеющую допуск на демонтаж оборудования опасного производственного объекта, и допустила осуществление демонтажа оборудования без выполнения мероприятий по его очистке от опасных материалов.



Само предприятие ООО «Красноуральский химический завод» в настоящее время находится в стадии ликвидации.



Фото: ekburg.tv