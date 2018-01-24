Средний Урал посетит высокопоставленный чиновник Минсельхоза РФ

17:50 | 25.01.2018

Ожидается, что в конце недели Свердловскую область с рабочим визитом посетит директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ, отвечающий за потребительские кооперативы. С ним намерен встретиться первый вице-губернатор Алексей Орлов. По поручению главы региона Евгения Куйвашева он обсудит вопрос поддержки потребкооперативов — со своей стороны Свердловская область выполняет все условия для стимулирования их развития, такой же поддержки Средний Урал ждет и от федерального министерства.



О поддержке кооперативов сегодня заявлялось и на заседании правительства Свердловской области.



«У нас есть необходимая нормативная база для поддержки агропрома в целом и сельхозкооперации в частности», — сказал Евгений Куйвашев.



Как рассказал глава МинАПК Дмитрий Дегтярев, сейчас в регионе работают 59 сельскохозяйственных кооперативов. Выручка от оказания услуг и произведенных работ предприятий такого типа с 2015 года выросла в два раза и по итогам 2017 года составила 1,2 миллиарда рублей.



Министр напомнил, что новый виток развития потребкооперация в регионе получила в 2015 году, когда кооперативы начали получать грантовую поддержку на развитие материально-технической базы до 10 миллионов рублей. С 2015 года в виде грантов сельхозкооперативы получили почти 130 миллионов рублей. По итогам 2017 года два сельхозкооператива региона вошли в тройку российских лидеров.



«Сегодня жители уральских городов демонстрируют явно выраженный запрос на продукцию местных производителей — свежую, качественную, доступную по цене. Эти предпочтения сформировались, их надо поддерживать, культивировать», — заявил Евгений Куйвашев.