Газ в квартиры пострадавшего от взрыва дома в Екатеринбурге вернется не раньше завтрашнего дня

16:37 | 25.01.2018

В управляющей компании «Урал-СТ», обслуживающей дом на Пионеров, 3, где минувшей ночью прогремел взрыв, заявили, что газ в квартиры жильцов первого подъезда вернется не раньше завтрашнего дня. Сегодня специалисты проведут проверку вентиляционных каналов, и, если замечаний не будет, поставку газа в квартиры возобновят 26 января.



По данным УК, с ночи на месте ЧП работают ремонтные бригады. На данный момент восстановлено освещение, произведена замена стекол на окнах подъездов, установлена железная дверь в секцию, где прогремел взрыв. Над устранением последствий работали порядка 20 сотрудников компании «Урал-СТ»: лично присутствовало руководство УК, был привлечен весь производственный отдел, клининговая и аварийно-диспетчерская службы, мастера ЖЭУ и слесари.



Утром из пострадавшей от взрыва газовых баллонов секции вывезли последнего остававшегося жильца — пенсионерку. Часть жильцов секции временно поселились у родственников, часть разместили в маневренном фонде. Остальные жильцы вернулись в свои квартиры в три часа ночи.



«Пока сложно назвать сумму нанесенного ущерба, поскольку экспертиза лифтового оборудования и несущих конструкций будет проведена ближе к вечеру. Как только Следственный комитет и администрация Кировского района разрешат нам приступить к ремонтным работам, мы восстановим лифтовое оборудование и разрушенную стену. Работы проведем за счет управляющей компании, однако в дальнейшем, после того как будет установлена личность виновного в ЧП, обратимся в суд за возмещением затрат», — заявила руководитель УК «Урал-СТ» Оксана Емельченко.