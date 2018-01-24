Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 24 января 2018 года

16:00 | 25.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 24.01.2018 до 08:00 25.01.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 142 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 85 противоправных деяний. Из них: 3 убийства, 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 разбоя, 4 грабежа, 48 краж чужого имущества, в том числе 6 квартирных, 12 фактов мошенничества, 27 фактов незаконного оборота наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло 2 ДТП, в котором пострадало 2 человека.



За минувшие сутки на территории области проведено 3 мероприятия, в которых приняли участие 1800 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 23 сотрудника полиции и 22 сотрудника частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области