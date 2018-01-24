В Екатеринбурге ограбили 14-летнюю ученицу

15:51 | 25.01.2018

В Екатеринбурге на улице Краснолесья 20-летний молодой человек ограбил ученицу 2003 года рождения, похитив у нее сотовый телефон стоимостью 30 000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.



По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Нападавшему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.