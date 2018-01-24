Свердловских золотодобытчиков оштрафовали на 1,5 миллиона рублей

15:06 | 25.01.2018

Артель старателей «Нейва», добывающая золото под Невьянском, попалась на нарушении земельного и природоохранного законодательства. В ходе проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками Невьянской городской прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Свердловской области, установлено, что на трех земельных участках сельскохозяйственного назначения располагаются карьеры по добыче золота, проводятся горные работы, на одном из участков снят плодородный слой почвы.



В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила 10 административных дел в отношении председателя артели старателей «Нейва» и юридического лица, по результатам рассмотрения которых вынесены постановления о наложении административных штрафов на общую сумму 1 миллион 420 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



Обжаловать вынесенные постановления золотодобывающая компания не стала, уплатив штраф в полном размере.