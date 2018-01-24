Двое маленьких детей погибли при пожаре в комнате общежития в Полевском

14:58 | 25.01.2018

«25.01.18 в 01:10 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Свердлова. На площади 18 кв. м сгорело домашнее имущество, повреждены стены, пол и потолок в квартире на 4-м этаже 4-этажного муниципального жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 15 человек. В 01:19 огонь локализован, в 01:25 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:00», — сообщается на сайте регионального МЧС.



Ни слова о жертвах или пострадавших. Позже портал «ПроПолевской» сообщил, что горело общежитие и при тушении комнаты были обнаружены обгоревшие тела двух детей 2012 и 2014 годов рождения.



«По свидетельству очевидцев, во время возникновения пожара мать детей выпрыгнула с балкона, к моменту прибытия спасателей она уже была госпитализирована», — пишет издание «ПроПолевской».



На данный момент региональное управление СКР сообщило, что возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре в общежитии Полевского.



Дети вместе с матерью жили в комнате на четвёртом этаже общежития. Помещение загорелось, когда семья спала. Проснувшись, когда комната уже горела, матери удалось выпрыгнуть в окно, а дети остались в комнате.



«Женщине удалось выбраться на улицу через окно, при этом она получила переломы, с которыми была госпитализирована в больницу. Детям, к сожалению, спастись не удалось», — говорят в СКР.



По информации следственных органов, в комнате недавно сделали ремонт и были установлены новые электроприборы.



«В ходе осмотра места происшествия некоторые электрические приборы изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, в том числе и с целью проведения по ним необходимых судебных экспертиз на предмет установления причины возгорания», — сообщает СК.



Фото: Следственное управление СКР по Свердловской области