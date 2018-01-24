ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 24 января 2018 года

12:26 | 25.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 24 января произошло два ДТП с пострадавшими, 2 человека получили травмы различной степени тяжести.



Так, в 16:45 в Первоуральске, на ул. Ленина, водитель автомобиля «Шевроле-Лачетти» при развороте не убедился в безопасности маневра, допустил столкновение с автомобилем «Инфинити FX35», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле-Лачетти» получил травмы: перелом левой ключицы, перелом левой плечевой кости со смещением, госпитализирован в ГБ № 1 г. Первоуральск.



В 17:20 на 158-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомобиля «Хендэ 47508А», двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, допустил наезд на стоящий с левым поворотом автомобиль «Тойота-Королла», после столкновения «Тойоту» отбросило на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где она столкнулась со встречным автомобилем ГАЗ-2834DJ, затем автомобиль «Тойота-Королла» отбросило на правую полосу движения, где произошло столкновение с попутно двигающейся автомашиной ГАЗ-330252. В результате ДТП водитель «Тойоты» получил травмы: перелом ребер, ссадины волосистой части головы.



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 24

Выезд на полосу встречного движения — 40

Непредоставление преимущества пешеходам — 383

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 34

Детские удерживающие устройства — 81

Ремни безопасности — 669



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.