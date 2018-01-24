В Свердловской области банкротят новоуральский актив семьи экс-депутата Госдумы Валерия Язева

12:18 | 25.01.2018

В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление о признании машиностроительного холдинга из Новоуральска ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» банкротом. Сумма исковых требований составляет чуть больше полумиллиона рублей. Иск подала челябинская компания ЗАО «Производственно-коммерческая фирма «Металлком».



Известно, что ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» входит в группу компаний «ЯВА», соучредителем предприятия является семья экс-депутата Государственной думы Валерия Язева. Одним из партнеров компании выступает АО «Уральский электрохимический комбинат».



На сайте «АМК УЭХК» указано, что холдинг объединяет два промышленных предприятия — «Атоммашкомплекс УЭХК» (г. Новоуральск) и Завод электросварочного оборудования «ИСКРА» (г. Первоуральск). Предприятие занимается работами по проектированию и изготовлению специализированного оборудования, применяемого в атомной отрасли, нефтяной и газовой промышленности, разработкой и производством продукции электромашиностроительной отрасли.



Отметим, что финансовые проблемы в группе компаний «ЯВА» начались с 2016 года. В конце декабря 2017 года свердловский арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении УК «Ява». Обанкротить компанию намерены из-за долга в 33 млн руб.