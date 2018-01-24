Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин едет в Екатеринбург

12:05 | 25.01.2018

1 февраля столицу Среднего Урала собирается посетить кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин. Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев уже озвучил в Facebook график визита Грудинина:



«10:30 — встреча с коллективом первоуральского завода ОАО «Уралтрубпром»



14:00 — пресс-конференция в центре ИА «Интерфакс» (просп. Ленина, 20а).



18:00 — встреча с жителями города в Уральском государственном театре эстрады (8 Марта, 15)».



«Вместе с Павлом Николаевичем в столицу Урала прилетают заместитель председателя ЦК КПРФ Афонин Юрий Вячеславович, член постоянно действующего совета НПСР экономист Болдырев Юрий Юрьевич и депутат Государственной Думы Ющенко Александр Андреевич», — уточняет Ивачев.



Фото: mtdata.ru