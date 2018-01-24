В Екатеринбурге парализовано движение троллейбусов в сторону Уралмаша

В Екатеринбурге парализовано движение троллейбусов по проспекту Космонавтов и улице Челюскинцев. Как пояснили veved.ru в диспетчерской ЕМУП «ТТУ», под железнодорожным мостом вблизи перекрестка вышеуказанных мест затопило проезжую часть, в связи с чем движение ограничено до устранения коммунальной аварии. На месте находятся сотрудники ДПС.Отметим, что сегодня также прорвало трубу на улице Белинского в районе перекрестка с улицей Энгельса, однако в том случае ЧП не отразилось на работе общественного транспорта.