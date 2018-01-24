Рубрика: Новости дня
10:58 | 25.01.2018
Евгений Куйвашев поздравил студентов и Татьян
«Дорогие друзья! В студенческие годы вы сможете накопить знания и опыт, которые обязательно пригодятся вам в дальнейшем, создадут стартовую площадку для новых побед в профессиональной деятельности, творчестве, спорте и во всех других сферах личной и общественной жизни.
Верю в вас, в ваш колоссальный потенциал, талант и желание работать на благо России и нашей родной Свердловской области.
Счастья вам, здоровья, вдохновения и успехов!» — сказал Евгений Куйвашев.
Фото: moiklin.ru
© «Вечерние Ведомости»
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