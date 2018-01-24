Евгений Куйвашев поздравил студентов и Татьян

10:58 | 25.01.2018

Свердловский губернатор поздравил уральцев с Днем российского студенчества, или, как его называют, Татьяниным днем.



«Дорогие друзья! В студенческие годы вы сможете накопить знания и опыт, которые обязательно пригодятся вам в дальнейшем, создадут стартовую площадку для новых побед в профессиональной деятельности, творчестве, спорте и во всех других сферах личной и общественной жизни.



Верю в вас, в ваш колоссальный потенциал, талант и желание работать на благо России и нашей родной Свердловской области.



Счастья вам, здоровья, вдохновения и успехов!» — сказал Евгений Куйвашев.



Фото: moiklin.ru