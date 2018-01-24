В Екатеринбурге на Уралмаше сгорел «мерседес»

10:12 | 25.01.2018

Сегодня утром, 25 января, в Екатеринбурге на Уралмаше сгорел автомобиль Mercedes. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Восстания поступило около 8 утра. Выяснилось, что загорелся моторный отсек транспортного средства.



В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Уже спустя полчаса после звонка пожарным им удалось полностью ликвидировать последствия пожара.