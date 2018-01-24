Жильцы многоэтажки в Екатеринбурге вернулись в свои квартиры после взрыва газовых баллонов

10:07 | 25.01.2018

Жильцы подъезда № 1 девятиэтажного жилого дома на ул. Пионеров в Екатеринбурге, где накануне поздним вечером произошёл взрыв газовых баллонов, вернулись в свои квартиры. Специалисты пришли к выводу, что опасности для населения нет. Отселены только жители 3 поврежденных в результате взрыва квартир.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, доступ в поврежденную взрывом секцию ограничен, пострадавшие квартиры отключены от электроэнергии. Все системы коммунального обеспечения в подъезде, где произошло ЧП, функционируют в штатном режиме.



Сразу после ЧП силами управляющей компании проведены работы по утеплению подъезда (оконные проемы временно закрыты пленкой, теплоснабжение на лестничных площадках восстановлено). В ближайшее время будут проведены ремонтные работы по устранению последствий взрыва.



Между тем органами Следственного комитета организована доследственная проверка по факту взрыва газовых баллонов. В результате инцидента, по имеющейся информации, пострадал 1 человек, сведения о наличии иных пострадавших в ходе проверки не подтверждаются. Согласно данным проверки, инцидент произошёл после того, как житель дома ночью вышел покурить в подъезд — этот человек и стал единственным, кто пострадал в результате мощного хлопка. Взрывной волной были повреждены внутренние стены коридора, двери трёх расположенных на площадке квартир, а также пассажирский лифт. Пострадавшему мужчине была оказана помощь медицинским работниками, но от госпитализации он оказался, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.



«Одна из квартир — неблагополучная. Ранее управляющая компания уже выдавала предписание собственникам очистить коридор от лишних предметов и мусора. Однако жильцы его проигнорировали. В итоге 11 января 2018 года в секции произошел пожар. После ЧП управляющая компания вновь потребовала от собственников очистить место общего пользования от хлама. Никаких действий не последовало, поэтому 12 января сотрудники УК сами вывезли мусор из секции, — говорит руководитель УК «Урал-СТ» Оксана Емельченко. — Баллонов среди вывезенных вещей не было, как выяснилось, они появились в коридоре накануне взрыва - их привезли гости одной из квартир. Баллоны взорвались, когда один из жильцов вышел на площадку покурить. Сотрудники управляющей компании работают на месте ЧП с часу ночи. Полноценный ремонт будет проведен, когда закончится расследование и будет назван виновник происшествия, однако уже к обеду мы со своей стороны планируем заменить все выбитые взрывом окна».